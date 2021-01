PSG : L'infirmerie se vide, Rafinha encore trop juste

Ça y est, l'infirmerie du PSG se vide petit à petit. Néanmoins, le PSG compte encore quatre absents. Outre Juan Bernat (genou), les défenseurs Thilo Kehrer et Colin Dagba ne seront pas présents contre Angers. Et pour cause, les deux joueurs ont été testés positifs à la Covid-19 et sont donc toujours isolés.

Concernant la troisième absence dans le groupe, il s'agit de Rafinha, qui a tout juste repris l'entraînement. Ce dernier a lui aussi été testé positif au coronavirus mais n'est désormais plus touché. Néanmoins, le staff parisien a décidé qu'il n'était pas encore apte à jouer des matchs. Le Brésilien pourrait effectuer son retour la semaine prochaine, pour la réception de Montpellier (22 janvier).

Quatre retours dans le groupe en Ligue 1



Si Neymar a effectué son retour mercredi pour le Trophée des champions contre l'OM, remporté par le PSG (2-1), il fait désormais son retour en Ligue 1. Le Brésilien s'était légèrement blessé contre l'OL le 13 décembre. Samedi, il sera accompagné de Presnel Kimpembe, qui a lui aussi fait son grand retour mercredi en cours de match. Pour rappel, le défenseur français s'était blessé contre le LOSC, après un tacle sur Burak Yilmaz pour l'empêcher de marquer. Un geste qualifié d'«héroïque» par de nombreux supporters parisiens.

Titulaire face aux Phocéens pour son retour, le milieu de terrain argentin Leandro Paredes sera également bien présent. Il était blessé depuis le match contre Strasbourg, le dernier de l'ex-entraîneur Thomas Tuchel, et n'avait donc pas pu être là contre Saint-Etienne et Brest. Danilo, rentré en fin de match contre Marseille à la place de Paredes, retrouve aussi le championnat après avoir manqué les quatre dernières rencontres (Lille, Strasbourg, Saint-Etienne et Brest). Il était rapidement sorti, sur blessure, lors du match face au FC Lorient. Le PSG sera donc bientôt au complet, ce qui est forcément une bonne nouvelle à un mois du 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Barça.