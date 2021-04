Le Paris Saint-Germain a peut-être perdu très gros ce samedi en concédant les trois points sur sa pelouse face au LOSC (0-1). En pleine lutte dans la course à la première place du championnat de Ligue 1, les hommes de Mauricio Pochettino ont lâché de précieuses unités face aux protégés de Christophe Galtier. Un constat amer pour Marquinhos, tandis que Benjamin André a tenu à relativiser les choses.



Marquinhos (milieu du PSG, Canal+) : "On va dire que c'est décevant. Chaque fois qu'on perd on dit la même chose. On a manqué d'engagement Ils ont marqué et on n'a pas réussi. Il y avait beaucoup de variables, avec certains qui revenaient de sélection, d'autres qui ne sont pas là. On ne se cherche pas d'excuse. Beaucoup d'équipes ce sont imposées ici cette année. Ce n'était pas dans nos habitudes. On va devoir se remettre dans le bon sens. Il faut qu'on retrouve de la régularité. On ne doit pas tout jeter. On a encore des choses importantes à faire. Il faut se concentrer sur le positif. Le prochain match est le plus important de la saison et il faudra être à 100%."



Benjamin André (milieu du LOSC, Canal+) : "On avait bien préparé le match. Le scénario nous est favorable. On ouvre le score assez rapidement On aurait pu tuer le match. On a retrouvé certaines valeurs qu'on avait perdues. Le LOSC c'est un gros collectif et un gros bloc. Il était question de duels mais c'était surtout un match tactique et on l'a gagné tactiquement. Mais ce ne sont que trois points de pris ce soir."