PSG – Lille (2-1) : Neymar, Di Maria et toutes les réactions

Neymar (attaquant du PSG, Prime Vidéo) : "Ça a été un match difficile, mais nous avons lutté jusqu'à la fin. C'est bien pour l'équipe, félicitions à tous, je suis heureux de cette victoire. Les critiques sont normales. Ça fait 15 ans que je joue au foot, je m'en fiche. Le critique le plus important c'est moi. Je sais ce que je fais pour mon équipe. Ils ne savent pas ce qu'il se passe, ce que nous faisons. Moi je m'en fiche je continue."

Angel Di Maria (attaquant du PSG, Prime Vidéo) : "La sortie de Messi ? La douleur qu'il avait datait d'avant le match, c'était la même, et je pense que ce n'est rien de grave. Seulement de la précaution."

Amadou Onana (milieu de terrain de Lille, Prime Vidéo) : "On est frustré, c'est logique. On a dominé la plus grosse partie du match. On a les occasions en première période, mais on ne les termine pas et on se fait punir. C'est le PSG, on sait comment ils sont...".

Jocelyn Gourvennec (entraîneur de Lille, Prime Vidéo) : "Ils ont changé leurs couloirs, ils ont apporté plus de largeur à leur jeu. Après, ce n'est pas que le résumé du match. Je suis frustré de repartir avec 0 point, on doit prendre au minimum 1 point ce soir. Après, on a eu le tort de ne pas tuer le match. On doit être capable de se mettre à l'abri et de ne pas avoir ce sentiment de frustration après le match. J'ai l'impression d'avoir revu le même type de match que ce qu'a vécu Lyon, Angers, Leipzig...".

Jonathan David (attaquant de Lille sur Amazon Prime) : « Les 75 premières minutes elles étaient bonnes. On a eu des occasions qu’on n’a pas mis. C’est dur à expliquer. Mais Paris est une bonne équipe, ils ont dominé vers la fin et ils nous ont mis sous pression. Il y a plusieurs trucs qui expliquent ce changement de scénario. Meilleur buteur du championnat ? Oui, je suis content d'aider l’équipe, mais aujourd’hui cela n’a pas suffi. Aujourd’hui, on est déçu et frustré. »