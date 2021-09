Et si Gianluigi Donnarumma effectuait enfin ses grands débuts sous les couleurs du Paris Saint-Germain ? Une éventualité qui pourrait se produire dès ce samedi après-midi, à 17h00, contre Clermont, dans le cadre de la 5eme journée du championnat de France de Ligue 1. Présent lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, ce vendredi, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est pourtant montré quelque peu évasif, à ce sujet : « Nous n'avons toujours pas décidé qui sera dans les buts, nous avons différentes options et Gigi est l'une de ces options. Et puis bien sûr, oui, non, ce ne sont pas des matchs faciles, surtout après une trêve internationale comme celle-ci. Jouer trois matchs internationaux en deux semaines, c'est une première. Surtout que la plupart de nos joueurs ont joué deux voire trois matchs, ils savent comment c'est. Pas ceux qui ont terminé de jouer avec leur sélection à trois heures du matin. C'était donc une situation très exceptionnelle. Mais bon, nous sommes le Paris Saint-Germain, nous devons nous adapter et demain (ndlr : ce samedi), nous allons essayer de mettre ce que nous pensons être la meilleure équipe pour gagner les trois points, ce qui sera un match très difficile contre une très bonne équipe comme Clermont. »



Navas était encore en sélection dans la nuit de mercredi à jeudi



Keylor Navas jouait encore avec sa sélection du Costa Rica, dans la nuit de mercredi à jeudi. Un fait qui pourrait donc permettre à Gianluigi Donnarumma, âgé aujourd'hui de seulement 22 ans, de quitter le banc des remplaçants, sur lequel il s'est toujours assis depuis son arrivée dans le club de la Capitale. Débarqué libre le 14 juillet dernier, le gardien de but international italien, meilleur joueur du dernier Euro et lié au PSG jusqu'à la fin du mois de juin 2026, pourrait donc être titularisé pour la toute première fois. Une titularisation qui n'entraînerait alors pas forcément un changement dans la hiérarchie actuelle du Paris Saint-Germain, au poste de gardien de but. Et alors que la saison se poursuit, Mauricio Pochettino, selon les informations de L'Equipe, n'aurait pas pris de décision quant à l'identité de son gardien numéro un. A Donnarumma de saisir sa chance.

