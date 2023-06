PSG : l'état de santé de Sergio Rico "évolue favorablement"

Le monde du football continue de s'inquiéter pour Sergio Rico, victime d'un grave accident de cheval le 28 mai dernier alors qu'il se trouvait en Espagne. Le portier du Paris Saint-Germain a subi un traumatisme crânien et il se trouve en soins depuis plus d'une semaine. Mais alors que les dernières nouvelles indiquaient que Rico continuer d'être dans un état grave, l'hôpital de séville a communiqué ce mercredi et Marca a relayé l'information. Il se trouve que l'hôpital a indiqué que l'état de Sergio Rico "évolue favorablement" à l'unité de soins intensifs et que le portier a été "complètement retiré" de la sédation par l'équipe qui le traite pour les graves blessures à la tête.

Rico reste en danger

Cependant, l'hôpital de Séville ne veut pas donner de faux espoirs aux fans du gardien et a également indiqué que l'état du portier espagnol "reste néanmoins grave et il continue d'être admis à l'unité de soins intensifs, où il est traité par une équipe de spécialistes". L'hôpital publiera un nouveau rapport médical vendredi prochain. Sergio Rico est soutenu grandement par son club du Paris Saint-Germain, qui lui a décidé la cérémonie du 11e titre de champion de France lors de la 38e et dernière journée de la saison de Ligue 1 face à Clermont. Le FC Séville avait également eu une pensée pour celui qui est natif de Séville. Il faudra maintenant attendre le nouveau communiqué des médecins pour en savoir plus sur l'état de Rico.