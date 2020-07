PSG : Les joueurs ont fêté le 14 juillet ensemble

Tous les feux sont au vert dans la capitale

« L’ambiance est assez dingue entre eux. Les femmes de joueurs sont très proches entre elles et les joueurs s’apprécient vraiment »

. Deux jours après un match de rentrée réussi pour retrouver des sensations (victoire 9-0 contre Le Havre), les hommes de Thomas Tuchel se sont retrouvés en dehors du terrain pour les festivités du 14 juillet. Les deux superstars Neymar et Kylian Mbappé, mais aussi Marco Verratti, Thiago Silva, Keylor Navas, Mauro Icardi, Leandro Paredes ou encore Thilo Kehrer étaient présents pour prendre la pause devant la Tour Eiffel en ce jour de fête nationale. Un moment immortalisé sur les réseaux sociaux par un Neymar tout sourire.Plus globalement, l'effectif du Paris Saint-Germain diffuse l'impression d'être en mission depuis la reprise. La perspective de remporter trois compétitions en cinq matchs (Coupe de France, Coupe de la Ligue, Ligue des champions) a donné des ailes à un groupe uni et déterminé à retrouver l'état de forme qu'il affichait juste avant l'interruption du football., précisant que Neymar n'a jamais été aussi épanoui dans la capitale et que Kylian Mbappé a enfin le sentiment que le club peut aller au bout en Ligue des champions cette saison., avait précisé l'agent d'un joueur.