PSG : Les débuts de Ramos face à Augsbourg ?

Recruté il y a plus de 10 jours par le PSG et présent à l'entraînement depuis lundi dernier, Sergio Ramos pourrait disputer ses premières minutes avec le club francilien à l'occasion du match amical contre Augsbourg, prévu mercredi à Orléans (19 heures). Selon des informations du Parisien, le défenseur central espagnol devrait même être convoqué dans le groupe pour cette rencontre, une indication qui pourrait pencher en la faveur d'une participation au match. Tenu en échec par Chambly samedi au Camp des Loges (2-2), le PSG est encore privé de nombreux internationaux qui ont été mobilisés par le Championnat d'Europe ou la Copa America (Danilo, Donnarumma, Verratti, Wijnaldum, Sarabia, Kimpembe, Mbappé, Di Maria, Paredes, Marquinhos et Neymar).

Avec Ramos, et toujours sans de nombreux éléments ?

L'ancien capitaine du Real Madrid a pris part à une double séance d'entraînement ce lundi, comme ses partenaires, et devrait en faire de même mardi afin d'arriver dans une forme optimale pour le match amical contre le treizième du dernier exercice de Bundesliga. "Le staff peut encore changer d’avis et décider finalement de le laisser poursuivre sa remise en forme au camp des Loges mais ce n’est pas la tendance de ce début de semaine", précise Le Parisien. Contre Augsbourg Mauricio Pochettino sera une nouvelle fois privé d'Achraf Hakimi et Édouard Michut, testés positif au coronavirus jeudi. Juan Bernat (genou), Rafinha (surcharge musculaire), Ander Herrera (mollet) et Colin Dagba (cheville) devraient également manquer à l'appel pour un PSG qui disputera ensuite deux autres amicaux, face au Genoa (samedi, 19 heures), puis le FC Séville (27 juillet, 20 heures) avant de se mesurer à Lille, le 1er août prochain à Tel-Aviv (Israël) dans l'optique du Trophée des Champions.