PSG : Les ambitions de Messi avec le club

Lionel Messi ne voit pas son avenir ailleurs qu'à Paris, selon les informations de RMC Sport. Arrivé comme une véritable rock star en août dernier, le désormais septuple Ballon d'Or s'imaginait sans doute loin de sa perspective actuelle : à la mi-mars, il ne lui reste plus que la Ligue 1 à disputer - avec une avance de 15 points sur l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. La Ligue des Champions s'est terminée en 8ème de finale face au Real Madrid sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu (défaite 3-1, aller 1-0). Cette élimination a engendré des sentiments négatifs chez Messi, déçu et en colère suite à cette nouvelle désillusion européenne.

Messi est optimiste pour un éventuel sacre en Ligue des Champions avec le PSG