PSG : L'épisode douloureux du « sauvetage » sur la ligne adverse de Choupo-Moting

Eric-Maxim Choupo-Moting n'oubliera pas de sitôt son "sauvetage" malencontreux face à Strasbourg. Le 7 avril 2019, l'attaquant camerounais avait empêché Christopher Nkunku de marquer un but en sauvant le ballon sur la ligne adverse. Brisé par cet épisode, le joueur camerounais a frôlé la fin de carrière comme l'a confié son père dans les pages du Parisien, lui qui avait fait l'objet de critiques très dures. "Bien sûr que cet épisode lui a fait mal. Il a été très critiqué dans la presse et gravement insulté sur les réseaux sociaux. Il a vraiment fallu qu’il soit costaud moralement. Tout cela aurait pu le faire craquer, sonner la fin de sa carrière", a révélé Juste, son père et agent.

La bonne nouvelle pour le Camerounais, c'est qu'il aura l'occasion de se racheter. Edinson Cavani parti,avec le PSG, lui qui a accepté de prolonger de deux mois pour participer à la fin de saison parisienne et avoir ainsi l'opportunité de réaliser des sauvetages du bon côté du terrain cette fois, voire même de marquer des buts au camp adverse.