Lionel Messi est au PSG depuis un peu plus de quatre mois. Pour l’instant, son bilan avec les vice-champions de France oscille entre le bon et le moyen. Ses statistiques ne sont pas vraiment conformes à ses standards. Quant au rendement, il reste perfectible au vu de ce qu'il avait pour habitude de montrer. Malgré quelques coups d’éclats ici et là, il n’est que l’ombre de ce joueur qui se distinguait sous le maillot du Barça.

"Qui a dit que Messi devait courir 12 km par match ?"



Messi tarde donc à exploser à Paris, mais au sein du club personne ne s’en inquiète. Bien au contraire. On estime même que La Pulga répond parfaitement aux attentes. Au micro d’Europe 1, le directeur sportif Leonardo a même fortement embelli le bilan de sa star. « Si tu commences à discuter Messi, c’est que tu n’as rien compris au foot, a-t-il lâché. Si vous regardez les chiffres, ses premiers mois au club sont incroyables. Lui et Mbappé ont participé à presque tous les buts du club. Il est déterminant et décisif. »



Le Brésilien ne comprend donc pas du tout les critiques contre le prodige argentin. Et, il comprend encore moins le fait qu’on remette en question l’investissement de ce dernier. Messi étant parfois montré du doigt pour son appétence réduite pour les tâches défensives. "Qui a dit qu’il devait courir 12 km/match ? Ça fait 20 ans qu’il joue de la même manière, a tonné le dirigeant parisien. Ça change quand vous avez d’autres joueurs à côté de vous. Il est adaptable, c’est un génie, et les autres génies que nous avons vont s'adapter à lui", a-t-il ajouté. Des propos optimistes de « Léo » au sujet du septuple Ballon d’Or. Reste à savoir s’ils vont se vérifier sur le terrain.