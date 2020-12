PSG : Le sacrifice de Kimpembe

Un choc sans but. Dimanche soir, au stade Pierre-Mauroy, Lille et le PSG n’ont pas réussi à se départager

(0-0). Une première en Ligue 1 pour Thomas

Tuchel

, le club parisien n’ayant plus

fait un match nul et vierge dans l’élite depuis le 19 mai 2018 et une rencontre face à Caen. Les Lillois ont peu cadré (3 fois), et les Parisiens encore moins (1).

Et la plus belle action de la soirée est un geste défensif qui a presque valeur de but.

On jouait la 78e minute, quand les hommes de Christophe Galtier ont failli se procurer une énorme occasion d’ouvrir le score. Après un ballon perdu par Idrissa Gueye

suite à un corner

, l’ancien Parisien

Timothy

Weah

est parti en contre-attaque avec trois autres coéquipiers : les deux Jonathan, Bamba et David, ainsi que

Burak

Yilm

az. Servi plein axe, ce dernier filait alors vers le but, et ne semblait pas pouvoir être repris. Mais c’était sans compter sur

Presnel

Kimpembe

.



Tuchel : " Presnel a peut-être sauvé le match"

Seul contre tous ou presque, le champion du monde partait dans un sprint désespéré et parvenait à écarter le danger et à déposséder l’attaquant turc du ballon d’un incroyable tacle glissé. Héroïque, le défenseur de 25 ans se blessait à la cuisse sur cette action mémorable, et devait céder sa place à Mitchel Bakker. Non sans avoir provoqué l’admiration de ses coéquipiers et de son entraîneur avec cette action héroïque.



"C'était une grande occasion. Presnel a peut-être sauvé le match pour nous à ce moment-là. J'espère qu'il n'est pas trop blessé sur cette situation. Mais oui, c'était décisif. Je suis très content de lui", avouait ensuite Thomas Tuchel en conférence de presse. Son partenaire de l’axe central était tout autant émerveillé par ce tacle "incroyable, malheureusement il y a la blessure derrière, confiait Marquinhos à Téléfoot. Mais il a fait ce qu’il fallait pour l’équipe, lui tout seul contre trois ou quatre attaquants. Il faut vraiment le remercier parce que s’il n’enlève pas ce ballon, ils allaient vraiment au but." Le PSG peut effectivement lui dire merci...