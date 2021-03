PSG : le message fort de Kimpembe

Le Paris Saint-Germain ne lâchera rien. Au terme d'une nouvelle victoire précieuse récoltée à Bordeaux (1-0), le champion en titre a répondu à ses concurrents pour rester à la deuxième place, en embuscade derrière le LOSC. "On sait que le championnat est très serré. On a besoin de points. Lille et Lyon ont gagné. C’était important de prendre trois points et de rentrer avec à la maison", a expliqué Presnel Kimpembe sur Canal +.

" Le destin est entre nos mains"

"Les leaders en difficulté ? C’est un mélange de tout. On voit que le championnat est relevé, a continué le défenseur. Ça se bagarre pour les quatre premières places. C’est à cause de l’enchaînement des matchs, c’est la compétition qui demande ça. S’il existe un pacte entre les joueurs ? Ce n’est pas un pacte, c’est une obligation. On est conscients de ce qu’il faut faire. Le coach l’a dit, si on gagne tous nos matchs on est champion. On sait ce qu’il nous reste à faire, le destin est entre nos mains. »