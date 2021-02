Comme d'autres écuries en Europe, le Paris Saint-Germain met entre parenthèses certaines activités de ses infrastructures. Le club de la capitale a en effet indiqué que son centre de formation était temporairement fermé à cause de l'épidémie de Covid-19. Plusieurs cas positifs ont été enregistrés dans les équipes U17 et U19.

Fermeture jusqu'au 11 février

"Suite à la dernière session de tests, neuf cas positifs à la Covid-19 ont été détectés, a indiqué le club. Le club, suivant les préconisations de son département médical, a donc pris la décision de fermer le Centre jusqu’au jeudi 11 février. À cette date, une nouvelle session de dépistage à la Covid-19 sera effectuée auprès des équipes et du personnel de la formation parisienne. En fonction des résultats de ces tests, le club prendra une décision sur la réouverture de son Centre de Formation".