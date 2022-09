C'est une image venant ternir une soirée sans histoire : Marco Verratti est sorti blessé à l'heure de jeu du choc opposant le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais, dimanche soir, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 (0-1). Eu égard au passif de l'Italien avec les blessures, la crainte d'une absence longue durée a rapidement parcouru les observateurs et supporters du club de la capitale. Depuis, quelques précisions ont été apportées sur cette blessure.

Verratti, incertitude sur sa date de retour



Forfait pour les deux derniers matchs de l'Italie cette année, Marco Verratti est victime d'une contusion avec hématome profond du mollet gauche, selon un communiqué officiel du Paris Saint-Germain. Ce mercredi, c'est la clinique Aspetar, laquelle est un partenaire du club, qui a tenu à dévoiler quelques informations supplémentaires.



« L’étendue de la décoloration de l’hématome reflète généralement la gravité de la blessure", indique la clinique, tout en restant particulièrement prudente quant à la date de retour de l'Italien. « La peau au-dessus de l’hématome peut devenir bleue, puis brune et jaune à mesure que le sang se dissout et est absorbé. Habituellement, cela ne prend que deux semaines, mais peut durer des mois selon la gravité de la blessure. » L'établissement précise enfin que le protocole de soin inclura une rééducation en kinésithérapie et un travail au centre d’entraînement au PSG.