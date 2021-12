Alors qu’il est à Paris depuis presque quatre mois, Lionel Messi n’arrive toujours pas à tirer son épingle du jeu dans le championnat français. Celui qui a remporté cette semaine son septième Ballon d’Or n’affiche pas un rendement en adéquation avec son statut. Cela s’est spécialement vu mercredi dernier lors de la réception de Nice. Durant cette partie, il a été fantomatique et sa piètre sortie a été particulièrement décriée dans les médias. Le quotidien L’Équipe a, par exemple, été très sévère à son endroit. "L'impression qu'il joue toujours au même rythme lent et, à l'occasion, semble déconnecté de ses coéquipiers", soulignait le journal.



Messi a attendu le week-end dernier et le match face à Nantes pour enfin scorer son premier but en Ligue 1. Son ratio devant les buts et donc loin d’être reluisant. Il risque d'ailleurs de ne pas dépasser les 20 buts inscrits en une saison pour la première fois depuis la saison 2007/2008. A l’époque, il n’avait trouvé le chemin des filets adverses qu’à 10 reprises. Et le bilan actuel est à peine rehaussé par les trois réalisations qu’il a mises en Ligue des Champions.

Messi gêné par le froid en France

Mais, de quel mal souffre La Pulga ? Son ancien coéquipier Luis Suarez aurait apporté une réponse à cette question. Les deux joueurs, qui se sont connus à Barcelone, restent des amis proches en dehors du terrain. L'Argentin se serait donc ouvert à l’Uruguayen au sujet des difficultés qu’il rencontre à Paris.



Dans un entretien accordé au média TNT Sports, El Pistolero a confié : « Nous parlons tous les jours. Nous essayons toujours d'éviter les attentes parce que nous sommes des joueurs. Nous savons comment nous devons agir dans ces moment-là. Nous parlons des matches de la famille. Il m'a dit que lorsqu'il joue dans le froid, il souffre beaucoup, surtout avec la neige. Il faut s'habituer au froid qu’il y a là-bas, bien sûr ». Le climat, ça serait donc la grande explication au retard à l’allumage dont pâtit le génie argentin.