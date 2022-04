PSG : La réaction de Neymar face aux ultras du PSG

Grâce à un petit nul concédé dans les dernières minutes du match qui l'opposait samedi soir au RC lens (1-1, 34e journée), le Paris Saint-Germain s'est offert son titre titre de champion en Ligue 1. Une joie que les joueurs parisiens n'ont pas pu fêter avec l'ensemble de leurs supporters, une partie d'entre eux ayant décidé de boycotter leur équipe et de célébrer tout cela à l'extérieur du Parc des Princes. Une attitude que Neymar déplore.



Et c'est surtout aux Ultras parisiens que le Brésilien s'est adressé, quelques minutes après la rencontre, en répondant aux questions d'ESPN. Régulièrement chahuté par le CUP depuis la sortie de route du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Neymar a dit son sentiment général sur la situation. "C'est surréaliste qu'une partie du public ait quitté les tribunes." Puis il a ajouté avec ironie, à destination de ses détracteurs : "Je suis toujours sous contrat avec le PSG, c'est à dire que je suis encore là pour trois ans. Je reste malgré les huées. Il me reste trois ans, donc arrêtez de siffler et reprenez un peu votre souffle."

Un sacre historique

Malgré cette atmosphère très particulière, le Paris Saint-Germain n'en est pas moins entré dans l'histoire de la Ligue 1 puisqu'avec ce dixième sacre, il rejoint l'AS Saint-Étienne au rang des clubs les plus titrés du championnat. Lors de la dernière journée face à Metz (le 25 mai), la cérémonie de remise du trophée sera peut-être l'occasion d'une réconciliation entre joueurs et supporters. Ou pas...