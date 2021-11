PSG : La patience de Donnarumma a des limites

Malgré son statut du meilleur gardien du dernier championnat d’Europe, Gianluigi Donnarumma doit partager la place de titulaire au PSG avec Keylor Navas. Recruté l’été dernier par le club français, l’Italien ne joue qu’un match sur deux car il est difficile pour le staff francilien de mettre à l’écart un élément irréprochable et qui lui a rendu d’excellents services durant les deux dernières années. Jusque-là, l’ancien Rossonerro ne s’est pas trop plaint de ce turn-over mais au bout de trois mois de compétition il commence légèrement à s’agacer.



Donnarumma « dérangé » par la rotation imposée

Vendredi soir, après le match joué avec sa sélection transalpine contre la Suisse en éliminatoires du Mondial, Donnarumma a été questionné par la TV brésilienne à propos de sa situation chez les vice-champions de France. Et il a admis à demi-mot que ce n’était pas facile et qu’il aurait préféré être indiscutable à son poste : « Cela ne gêne pas mes performances, a-t-il déclaré à TNT Sports. Mais bien évidemment cela me dérange parce que ce n'est pas facile. Comme tu l'as dit, j'étais toujours titulaire et c'est parfois décevant de rester sur le banc. Mais je suis calme et je suis sûr que la situation sera résolue ».



Donnarumma a disputé quatre matches de moins que Navas à Paris cette saison (7 contre 11). Il compte un clean sheet de moins, mais, en terme d’arrêts effectués, ils en sont à égalité. Ils comptent un sauvetage toutes les 30 minutes.