PSG : La grosse révélation d’Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic aime taper fort et parler sans langue de bois. On a encore reparlé du Suédois ces derniers jours suite à ses propos concernant Kylian Mbappé à qui l’attaquant a conseillé de quitter le Paris-SG. Il est cette fois encore question du club parisien mais « Ibra » y est impliqué directement. L’ancien meilleur buteur historique du PSG - dépassé ensuite par Edinson Cavani - fait une grosse révélation dans son nouveau livre « Adrénaline. Mes histoires inédites », écrit en collaboration avec un journaliste de La Gazzetta dello Sport, qui sort ce jeudi en Italie puis sortira en France en janvier.

« Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l'ordre dans ton équipe »



L’attaquant de l’AC Milan révèle qu'il a proposé l’été dernier ses services au président du PSG Nasser al-Khelaïfi pour devenir directeur sportif du club français et donc, remplacer Leonardo. « Été 2021. C'est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur, écrit Ibrahimovic dans son nouvel ouvrage. En tant que directeur sportif. J'ai appelé Nasser al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé : "Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l'ordre dans ton équipe.'' Nasser a ri, mais il n'a pas dit non.

Mino Raiola (l’agent d’Ibrahimovic) était aussi d'accord. Il m'a dit : "C'est ton rôle idéal. Tu dois y aller, point." [...] Raiola savait bien qu'il ne pourrait jamais me détacher de Milan, mais il était d'accord avec moi : si je n'avais pas prolongé le contrat, le rôle de manager au Paris-Saint-Germain, cela aurait été le bon avenir. Même les joueurs du PSG à qui j'en ai parlé le pensaient. L'un m'a dit : "Zlatan, toi seul peux remettre de l'ordre et amener de la discipline dans l'équipe." Un autre : "Zlatan, si c'était toi, cette chose dans le vestiaire n'aurait pas eu lieu." J'ai aimé le projet mais ça ne suffisait pas pour empêcher le sentiment de peur et de panique que je ressentais à l'idée d'arrêter ma carrière de footballeur. Une chose, c'est de le dire, une autre de le faire. Je serais allé à Paris, j'aurais observé l'entraînement de l'équipe et je me serais demandé mille fois : "Pourquoi as-tu arrêté ?" »

Ibrahimovic sur Leonardo : « Moi, je ne demande pas, j'ordonne »

Zlatan Ibrahimovic reconnait également qu’il a conseillé à Mbappé de s’en aller pour migrer au Real Madrid. Ce que lui a reproché le président du PSG. « Il n'y a pas assez de discipline et Mbappé en a besoin pour s'améliorer, grandir et passer à l'étape suivante. À Paris, maintenant, c'est impossible parce qu'il n'y a pas les bonnes personnes, écrit le joueur de 40 ans, buteur mercredi soir sur coup franc avec le Milan contre le Genoa en Serie A. S'il y avait plus de rigueur, tout le monde courrait sur le terrain, personne n'arriverait en retard à l'entraînement, les joueurs ne se permettraient pas de faire ce qu'ils veulent. Si j'étais là, je ne dirais pas quoi faire mais j'ordonnerais. (...) Je n'ai rien de personnel contre Leonardo. Au contraire je l'aime bien En effet, c'est lui qui m'a fait venir au PSG. Je ne peux rien lui reprocher mais je connais la différence entre nous : moi, je ne demande pas, j'ordonne. Le PSG a changé son histoire en quarante-huit heures : il est passé d'un statut de club normal à la dimension qu'il a aujourd'hui. Donc si tu n'as pas un dirigeant fort, cela peut devenir ingérable, avec toutes les stars que tu as amassées dans ton équipe. » Ibrahimovic devrait être de retour sur les terrains samedi (15h) avec les Rossoneri face à la Salernitana. A 40 ans, il a inscrit 6 buts en 9 matchs de Championnat d’Italie cette saison.