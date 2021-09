Samedi prochain, le PSG se mesure à Clermont à l’occasion de sa cinquième sortie en championnat. Lors de ce match face aux promus, les vice-champions de France seront fortement diminués. Ils seront privés vraisemblablement privés de leur sud-Américains, qui seraient à peine rentrés de leur voyage en sélections, et aussi de deux internationaux tricolores.

Avec Mbappé, la prudence prévaut

En plus de Presnel Kimpembe, qui est touché au tendon d’Achille depuis mercredi soir, les Franciliens auront peut-être à composer sans Kylian Mbappé. La star de l’équipe a contracté un coup au mollet lors du rassemblement avec les Bleus. Il va bien depuis et a recommencé à courir, mais sa présence contre les Clermontois est hypothétique. En vue de la rencontre contre Bruges, qui suivra en Ligue des Champions, il y a fort à parier que Mauricio Pochettino ne prendra aucun risque avec le Bondynois.

Selon Le Parisien, Mbappé passera des examens médicaux supplémentaires ce jeudi et on en saura alors plus sur son état physique. Sa présence dans le groupe pour le rencontre du championnat n’est pas encore totalement écartée. Pour rappel, l’ancien Monégasque a démarré l’exercice de la Ligue 1 tambour battant, avec 3 buts inscrits en 4 parties disputées.