Cocorico ! C’est un Français qui a été choisi pour être à l’affiche du jeu vidéo de l’éditeur Electronics Arts, FIFA. L’heureux élu c’est Kylian Mbappé, la star du PSG et de l’Equipe de France. Les jaquettes ont été dévoilées pour les différentes éditions du jeu (Standard ou Ultimate). On y voit le natif de Bondy avec le nouveau maillot de son équipe du PSG en train de célébrer des buts. Même s’il en a connu d’autres depuis ses débuts comme footballeurs, il s’agit d’une belle consécration pour l’ancien monégasque.



Dans l’histoire de FIFA, de très nombreux joueurs français ont eu le privilège d’apparaitre sur la pochette du jeu. Mais, tous sont aujourd’hui à la retraite. Le premier a été David Ginola (1997 et 1998). Fabien Barthez lui a ensuite succédé (1999), avant de laisser place à Emmnauel Petit (2000), puis à Thierry Henry (2001) et Patrick Vieira (2002). Lors de la dernière décennie, Karim Benzema était la vedette du FIFA 2011 et 2012. Enfin, Zinédine Zidane a été choisi l’année dernière (2019) pour incarner la carte icône du célèbre mode FIFA Ultimate Team.

« Un rêve qui devient réalité » pour Mbappé



Pour rappel, en 2019, c’est l’ailier belge Eden Hazard qui a été sélectionné pour figurer sur la couverture de FIFA. L’ancien Lillois a été mis à l’honneur et a eu droit sûrement à un joli cachet de la part d’EA. Mbappé va certainement bénéficier de mêmes avantages. Sur son compte twitter, il a déjà réagi à cette nouvelle en exprimant notamment sa « fierté » et aussi son « impatience » à l’idée de tester le jeu. Il a conclu en indiquant que c’est « un rêve qui devient réalité » pour lui. A noter que le jeu sera commercialisé en octobre prochain, mais il est possible d’ores et déjà de le précommander via la boutique en ligne des différentes consoles de jeu (Xbox ou Playstation). Et pour ce qui est du trailer, il sera dévoilé ce jeudi.