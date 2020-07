PSG : Jesé tacle le comportement du club

Jesé se dit à disposition du PSG

Pasaron muchas cosas... Y las mejores están por venir. @marca https://t.co/Y2pFgkqLuQ

— JeseRodriguez10 (@JeseRodriguez10) July 26, 2020

Désormais âgé de 27 ans, Jesé semble vouloir trouver de la stabilité dans sa carrière. L'ancien espoir du Real Madrid a connu de nombreuses déceptions avec des aventures contrastées au cours des dernières années. Arrivé au PSG en 2016 pour 25 millions d'euros, il est passé par Las Palmas, Stoke City, le Bétis Séville et, pour terminer, au Sporting Lisbonne, la saison passée.Toujours sous contrat avec le club de la capitale, l'Espagnol s'est confié sur sa nouvelle mentalité, assurant avoir effectué un certain ménage dans son environnement et se définissant comme "sain, sincère et humble. Ce qui m'a manqué pendant des années."Non convoqué par le PSG pour la reprise de l'entraînement, et plus que décevant sous le maillot du Sporting Lisbonne (1 but marqué en 18 matches joués), Jesé a adressé un message en direction du club francilien, se montrant frustré par son traitement, lui qui était arrivé en même temps qu'Unai Emery du côté du Parc des Princes. "Ce dont j’ai besoin c’est d’un endroit où je peux jouer 30 matches par saison. Le PSG sait que j’ai travaillé pour ça, que j’ai été professionnel mais ils ne m’ont pas laissé ma chance. Maintenant j’ai un contrat avec le PSG, je suis à sa disposition", a commenté l'attaquant dans un reportage au micro de Marca. Selon des informations du média ibérique El Confidencial, il aurait proposé ses services à Cadix, récent promu en Liga, afin de rebondir.