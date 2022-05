Il a été le premier entraîneur en pro de Kylian Mbappé, mais il n’en retire aucune gloire tant le talent du Bondynois crevait les yeux dès ses premiers pas au plus haut niveau. Leonardo Jardim se félicite tout de même d’avoir fait confiance à ce prodige lorsqu’il était à Monaco et il constate avec fierté que depuis il n’a cessé de progresser. Même si, dans son esprit, il n’y avait aucun doute à ce sujet.



Interviewé par Le Parisien, le Portugais a indiqué qu’il était certain dès le premier jour de la réussite de Mbappé. « Quand je le lance à 16 ans, je ne peux pas imaginer qu’il va devenir aussi fort, mais je perçois vite que j’ai affaire à un joueur différent. En avance sur les autres. Plus mûr, a-t-il déclaré. On comprenait qu’il n’avait pas seulement un potentiel mais aussi une marge de progression. Il ne cessait de passer des étapes. Il continue aujourd’hui en étoffant son registre. »

Mbappé, « promis à un ou plusieurs Ballons d’Or »

Jardim a poursuivi en clamant que l’attaquant du PSG n’a probablement pas atteint encore le sommet de son art : « Entre 23 et 29 ans, un joueur atteint sa maturité totale. Sa plénitude. Il n’a pas fini de nous épater et de gagner des trophées. Il incarne le présent et le futur du football. »



Appelé ensuite à le comparer aux autres grands attaquants qui brillent en ce moment dans le monde du football, l'entraineur lusitanien a brandi un joker, tout en faisant savoir qu’il est plus fort qu’Erling Haaland. « Je n’établirais pas une hiérarchie. Mais il fait partie des meilleurs. Il est le meilleur de sa génération, en tout cas. À la fois le plus complet et le plus décisif. Kylian Mbappé me semble promis à remporter un ou plusieurs Ballons d’or dans les années à venir. »