PSG : Jallet défend Leonardo après son coup de sang

Comme Olivier Létang du côté de Lille, Leonardo a perdu son sang froid ce samedi. Malgré le succès du Paris Saint-Germain face au RC Lens (2-1, 35e journée de Ligue 1), le directeur sportif s'en est pris à Monsieur Brisard, qu'il a accusé de ne jamais rien siffler lorsque Neymar était victime de fautes adverses (7 au total, son plus grand nombre de fautes subies cette saison en L1). Mais la cause principale de la tension de Leonardo est peut-être ailleurs.



Car d'après Christophe Jallet, si Leonardo est apparu si tendu, c'est parce que le Paris Saint-Germain est à la croisée des chemins, à la fois en Ligue 1 et en Ligue des Champions, tandis qu'il tente également de prolonger Neymar et Kylian Mbappé. Autant de paramètres qui font que le directeur sportif a désormais du mal à gérer la pression.

Tout gagner... Ou tout perdre

"C'est le contexte général qui fait que Leonardo est un peu sous pression, a déclaré le consultant du Canal Football Club. Défaite en Ligue des Champions mercredi, ils sont à la lutte pour le titre (en Ligue 1) sans aucune garantie de l'avoir. C'est une saison où ils peuvent gagner beaucoup de choses, mais ils peuvent aussi ne rien avoir. Donc forcément, c'est un moment de tension. (...) Neymar a subi beaucoup de fautes et Leonardo avait très peur de le perdre sur cette rencontre."