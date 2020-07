Très ambitieux, Mauro Icardi veut réaliser le rêve de tous les supporters parisiens en soulevant a Ligue des Champions cet été et en gommant au passage les douloureux échecs du passé. «Je me suis en effet rendu compte le jour du tirage au sort que de notre côté il n'y avait pas d'équipe qui avait déjà remporté la Ligue des champions. Alors que de l'autre côté, il n'y a pratiquement que des anciens vainqueurs. Ils se sont tous retrouvés ensemble... Mais attention, car les équipes qui sont dans notre partie de tableau ont tous la même ambition que nous, c'est-à-dire remporter enfin ce titre et changer le cours de l'histoire", estime l'Argentin dans un entretien à paraître mardi dans France Football.

"Changer le cours de l'histoire en Ligue des Champions"



"Ces dernières années, l'équipe a échoué en Ligue des champions et nous sommes tous très impliqués pour changer ça. L'objectif du club c'est d'atteindre la finale, et si Dieu le veut de pouvoir enfin lever ce trophée, car c'est la raison pour laquelle le club a investi ces dernières années. On est désormais à trois matches de notre but et tous ensemble on va tout faire pour renverser l'histoire après les épisodes de Barcelone et de Manchester », a ajouté Icardi, qui a également mentionné ses coéquipiers Neymar et Mbappé, assurant que les deux hommes ne correspondent pas à l'image qu'ils renvoient dans les médias : « Les gens voient peut-être les choses d'une autre manière de l'extérieur, mais la réalité est complètement différente. On sait très bien quel genre de joueur est Neymar. Et quand vous connaissez vraiment l'homme, vous ne pouvez que vous entendre avec lui car c'est quelqu'un qui est loin des histoires que rapportent les médias. C'est un coéquipier qui n'hésite pas à dire les choses en face, à faire attention à ce que les autres se sentent bien. C'est cet état d'esprit dont on a besoin. Les grands joueurs sont les premiers qui doivent donner l'exemple. [...] C'est un gars qui est toujours joyeux et qui s'entend très bien avec tout le monde. Il a une vraie humilité. C'est important d'être naturel car, au final, on est comme une grande famille qui passe presque tous les jours ensemble. Sa bonne humeur nous fait du bien au quotidien. Tout ce que je viens de vous dire sur Ney vaut aussi pour Mbappé. C'est un mec qui est encore jeune mais qui a déjà réalisé de grandes choses. Il est extrêmement mature pour son âge. Son comportement contribue également à la bonne ambiance qu'il y a au sein du groupe.»