Bien qu’ayant une relation privilégiée avec la nouvelle star du football français, Thierry Henry n’a pas manqué de dire ce qu’il pensait du comportement récent de Kylian Mbappé. Il n’approuve pas du tout. Il l’a fait savoir aux médias anglais, et il l’a répété dimanche.

Mbappé « ne veut pas qu’on voit ses défauts »

« J’ai eu une explication (à la tv anglaise). C’est passé partout (…) On sait qu’il n’aime pas trop jouer dans l’axe, mais quand le coach te mets dans l’axe, il faut le faire. J’ai commencé aussi comme ça. Ca recule, c’est pas évident et faut garder le ballon. Mais si tu lui laisses le temps de se retourner, il va te tuer ».



Henry a poursuivi en déclarant qu’il croyait deviner pourquoi Mbappé n’est pas content de sa situation : « On parle de ce qu’ils se sont dits (Mbappé et sa direction), de ce qu’ils se sont promis. On est sûrs de rien. Moi je vois ses prestations sur le terrain. Il est meilleur à gauche, mais il est polyvalent. Mais c’est vrai qu’on peut voir ses défauts, pour garder les ballons et faire des courses d’avant-centre. Aucun grand joueur n’aime se retrouve dans une situation où on va voir tes faiblesses. Mais il s’en sort bien. Apres, ce que les gens racontent c’est des discussions de bar. »