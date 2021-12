Kylian Mbappé est entré un peu plus dans l’histoire du PSG, dimanche soir contre Monaco (2-0) en signant ses 100e et 101e buts avec l’équipe francilienne. Le prodige de Bondy a encore été l’artisan principal de la victoire des vice-champions avec un doublé inscrit. Et c’était son deuxième de la semaine. En cette fin d’année 2021, il ne cesse d’impressionner, faisant même de l’ombre à son coéquipier Lionel Messi.

Henry pointe du doigt la direction la direction du PSG

Thierry Henry, l’ancien grand buteur de la Ligue 1, a assisté de près à ce nouvel exploit de son successeur au sein de l’attaque des Bleus. Après le match, il a tenu à le saluer. Mais, il a aussi et surtout déploré le côté indigeste du jeu parisien. Une formation désormais habituée à trop se reposer sur sa star. « Paris a gagné. C'est ce qu'on retient peu importe la manière. Et j'ai l'impression que j'ai déjà vu ce film assez souvent, a-t-il confié sur Amazon Prime. Encore une fois on ne va pas retenir la manière. Ils ont tiré deux fois dans le cadre. Maintenant dans le jeu. Pas terrible, je suis vraiment désolé de dire ça. Premier, oui on le sait, oui pas beaucoup de défaites. Maintenant je trouve aussi que quelques fois dans le jeu ce n'est pas souvent ça, soyons honnête ».



La direction du PSG doit aujourd’hui trembler à l’idée de voir Mbappé la quitter au terme de cette saison. Et c’est un scénario qui est plus que probable vu que l’ancien monégasque n’a plus que quelques mois de contrat. Pour Henry, c’est une situation dans laquelle les responsables du club n’auraient jamais dû se retrouver. « Ça aurait dû se régler il y a deux ans, a-t-il jugé. Je pense que si il y a deux ans, ils s'étaient assis avec Mbappé pour lui dire « Ça va être ton équipe, on va construire cette équipe autour de toi, ça va être toi le patron ». Mais là, il a vraiment son destin entre ses mains. Parce qu'il va pouvoir signer où il veut. Mais ça aurait dû être réglé depuis belle lurette !»

