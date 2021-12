PSG : Henry aime l'intelligence de Mbappé et croit en Messi

Je pense que chacun a sa manière de faire, et c'est Mbappé. Je l'aime vraiment, d'ailleurs. La façon dont il joue est juste folle. Mais lui, c'est lui, et moi j'étais moi."

Fan du cerveau de Mbappé, Henry évoque le facteur émotionnel pour expliquer les difficultés de Messi

"J'aime à quel point il est intelligent sur le terrain. Son cerveau. Quand il parle, quand il donne des interviews, il a l'air d'un homme équilibré. Il sait où il veut aller. Et la façon dont il voit le jeu, son QI footballistique pour moi est vraiment élevé. Les gens mentionnent toujours sa vitesse et ses dribbles. Mais écoutez, vous avez un ballon aux pieds. Vous devez tout voir à cette vitesse et faire le bon choix. Donc ton cerveau doit avoir raison, parce que sinon, si ce n'était qu'une question de vitesse...", a développé Henry à propos d'un Kylian Mbappé très inspiré cette saison, et auteur d'un doublé avec le PSG, mardi soir lors du succès de son équipe face au Club Bruges pour le dernier match de la phase de poules de la Ligue des Champions (4-1).





Vous avez vu qu'il a pleuré en partant, ce n'étaient pas des fausses larmes. Il a pleuré. Il faut un peu de temps pour s'adapter et comprendre, même si vous êtes lui. Mais vous devez comprendre que le gars est aussi un être humain. Et qu'émotionnellement, parfois, nous sommes tous touchés par quelque chose. Quitter Barcelone, c'est encore récent pour lui. Mais je crois qu'il va retourner ça. J'espère qu'il va le montrer. J'ai confiance en lui."

Dimanche, lors de la 18ème journée de Ligue 1, le PSG affrontera l'AS Monaco (20h45) et ce sera une occasion, pour Messi, de confirmer sa belle prestation face à Bruges.

