PSG : Hamraoui de retour

Enfin une bonne nouvelle pour Kheira Hamraoui. Survenue il y a presque un an, l’affaire qui porte le nom de la milieu de terrain française n’en finit plus de rebondir suivant les jours, avec des révélations toujours plus fracassantes et scabreuses (mise en examen et soupçonnée d’avoir organisé l’agression de sa partenaire, Aminata Diallo a été incarcérée vendredi), mais au menu, il s’agit c’est cette fois d’une information positive. Victime d’une terrible agression le 4 novembre 2021, Hamraoui n’a plus joué la moindre rencontre avec le PSG depuis le mois d’avril et s’entraînait à l’écart du groupe parisien depuis la reprise de la saison.La milieu internationale de 32 ans va pouvoir retrouver ses partenaires prochainement puisqu’elle va être « remise à disposition » de son entraîneur Gérard Prêcheur dans les prochains jours selon L’Equipe et RMC Sport. Sous contrat encore pour un an jusqu’en juin 2023, Kheira Hamraoui n’a pas souhaité quitter le club et veut honorer son bail jusqu’à la fin alors le mercato estival féminin s’achève ce mardi. Elle va donc retrouver l’entraînement collectif. La joueuse à l’épaisse chevelure blonde ne jouait plus depuis une altercation à l’entraînement avec sa coéquipière Sandy Baltimore. Et depuis le retour aux affaires cet été, soit six semaines, Hamraoui s’entraînait de son côté avec un préparateur physique mandaté par le Paris-SG.La joueuse aux 39 sélections avec les Bleues (3 buts) avait fait constater sa mise à l'écart par un huissier durant un entraînement début septembre. Avant le 2eme tour des barrages aller de la Ligue des Champions contre BK Häcken, Gérard Prêcheur a expliqué que l’affaire Hamraoui-Diallo ne perturbait pas le groupe parisien : « On n'en a pas discuté. Si cela nous perturbe ? Non. (...) Avec la nouvelle organisation du club, la nouvelle direction sportive, le nouveau staff et les nouvelles joueuses, on pourrait presque dire qu'on a réussi à créer une bulle, un environnement favorable à la performance, en faisant abstraction des différentes affaires du passé. » « Kheira Hamraoui est très satisfaite de réintégrer le collectif. Son unique souhait a toujours été de retrouver ses coéquipières et la pelouse du PSG », a dit Me Julia Minkowski, avocate de la joueuse, à BFMTV mardi soir.