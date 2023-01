PSG : Galtier en attend plus de ses joueurs et le fait savoir

Christophe Galtier en attend plus de ses joueurs et le fait savoir ! Ce mardi, le coach du Paris Saint-Germain était présent en conférence de presse à la veille du match de la 21e journée de Ligue 1 et il a notamment parlé de l'investissement de ses joueurs sur le terrain. Galtier a ainsi envoyé un message fort à ses hommes, assurant qu'il en attend plus. Deux jours après un match nul décevant face au Stade de Reims au Parc des Princes (1-1), Galtier veut voir des efforts chez ses joueurs et alors que le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich approche (14 février). Comme l'explique RMC Sport, le coach du club de la capitale n'est pas pleinement satisfait par ce qu'il voit sur le terrain depuis le début d'année.

Galtier en attend plus

"On ne peut pas se satisfaire de ce que l’on a fait en première période contre Reims (1-1). On doit rapidement retrouver un niveau de jeu beaucoup plus élevé. Prenons le match de Reims. Si Kylian (Mbappé) et Leo (Messi) avaient réussi ce qu'ils réussissent d'habitude sur un plan offensif, on n'aurait sûrement pas ce débat là", a notamment évoqué Galtier devant les médias aujourd'hui. Le coach parisien veut que ses hommes s'investissent davantage et il leur a fait passer le message avec froideur. "On doit retrouver de l'exigence, des efforts individuels et collectifs, le goût des efforts pour les autres. Chacun doit avoir une prise de conscience sur ce qu'il donne à l'équipe", a également balancé un Galtier exigeant en vue de la suite et fin de saison. Les joueurs parisiens sont prévenus.