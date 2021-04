PSG - Forfait confirmé de Marquinhos

Le capitaine et défenseur central du Paris Saint-Germain Marquinhos souffre d'une "lésion de l'adducteur droit" et déclare forfait, comme attendu, pour le déplacement à Strasbourg, samedi (17h00) pour la 32e journée de Ligue 1, a annoncé le club. Le latéral droit Alessandro Florenzi et le milieu de terrain Marco Verratti, contaminés par le virus, poursuivent le protocole Covid. Les deux internationaux italiens sont également forfait pour le match en Alsace, a ajouté le PSG. "Marqui" s'est blessé mercredi lors de la victoire à Munich face au Bayern (3-2), où il a été remplacé au bout d'une demi-heure par Ander Herrera. "Un nouveau point sera fait dans 48h" sur l'état de santé du Brésilien pour savoir s'il peut jouer le match retour, mardi, a précisé le club vendredi.

Le latéral gauche ou défenseur central Abdou Diallo, malade et remplacé à la pause à Munich, "va mieux", mais est "trop faible pour être dans le groupe", précise le club. Enfin si l'attaquant argentin Mauro Icardi a retrouvé l'entraînement collectif, il n'est pas non plus opérationnel pour Strasbourg, tout comme le latéral gauche Layvin Kurzawa, qui doit retrouver l'entraînement "à la fin de la semaine".



