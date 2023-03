PSG : Edinson Cavani félicite Mbappé après son record

Le 27 janvier 2018, l'Uruguayen Edinson Cavani devenait le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 157 buts inscrits sous les couleurs parisiennes. S'il a fait passer ce chiffre à 200 jusqu'à son départ du club, Kylian Mbappé s'est offert un nouveau record ce samedi soir. Face aux Nantais sur la pelouse du stade des Princes, le natif de Bondy a dépassé le record de Cavani en inscrivant un 201ème but avec le PSG dans les derniers instants du match.

Ce faisant, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG après cinq saisons et demie et 274 matchs disputés avec le maillot de la capitale. Fair-play, Edinson Cavani a tenu à saluer cette performance en félicitant son ancien coéquipier sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, le joueur a partagé une photo des deux hommes, Mbappé porté par Cavani célébrant un but, accompagné de quelques mots en français "Félicitations Kylian Mbappé pour ton nouveau record avec le PSG, faire voler les supporters, un câlin de but" a partagé Cavani, félicitant le Parisien après sa réalisation avec le brassard de capitaine.