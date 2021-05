PSG : Draxler fait une promesse forte

Le PSG vient d'officialiser la prolongation de Julian Draxler pour trois ans de plus. L'Allemand est désormais lié au club francilien jusqu'en 2024 et en a profité pour faire une annonce forte aux supporters parisiens. L'ancien joueur de Schalke 04 promet tout simplement aux fans de Paris qu'ils verront bientôt le "meilleur Draxler de tous les temps". Rien que ça.

Draxler veut mieux faire

"Je joue beaucoup plus depuis quelques semaines, et c'est important pour moi de pouvoir garder le rythme et de disputer les matchs, glisse ainsi le joueur sur le site du PSG. Je me sens très bien, et cela se voit sur la fin de saison. On va avoir une meilleure préparation cet été que l'année dernière. On espère que tout le monde sera prêt et que Paris verra le meilleur Draxler de tous les temps!" L'Allemand a réalisé 174 matchs sous le maillot rouge et bleu, avec 24 buts et 39 passes décisives, mais sans jamais se rendre indispensable. Arrivé en janvier 2017 depuis Wolfsburg contre la bagatelle de 36 millions d’euros, Draxler s'est relancé cette saison sous l'égide de Mauricio Pochettino et espère pouvoir enfin dévoiler son vrai potentiel à Paris, lui qui avait été notamment titularisé contre le Barça et le Bayern Munich en Ligue des Champions.