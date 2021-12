Le PSG n’a pas réussi à prendre la mesure de Nice, ce mercredi au Parc. Malgré plusieurs opportunités franches, les leaders de la Ligue 1 ont concédé un nul vierge. Au coup de sifflet final, ils ont fait part de leur frustration. Les Niçois, eux, avaient le sourire après avoir accroché l’ogre du championnat sur sa pelouse.



Jean-Clair Todibo (défenseur de Nice sur Canal+) : « On était venus pour gagner, mais on savait qu'il fallait être solides derrière et être justes en transition. On a été solides finalement, mais on n'a pas été bons en transition. Mais bon, prendre un point ici c'est pas mal. Moi, j'essaye juste de faire mon job et faire en sorte que l'équipe ne prenne pas de but. Messi en face ? Oui, il y a de bons attaquants. La semaine dernière ça ne nous a pas réussi (contre Metz), et aujourd’hui on arrive à faire clean sheet. Si j’ai échangé avec Messi ? Non, on s'est juste dit bonjour avant le match. Ça suffit ».



Danté (défenseur de Nice sur Canal+) : "Nous sommes très fiers de notre prestation. On voulait attaquer plus et avoir plus la possession, mais toute l’équipe a fait beaucoup d’efforts. Il fallait refaire un clean sheet. C’est bien de le faire au Parc, mais il faut vite basculer maintenant sur le match suivant. Si on a coupé la relation Messi - Mbappé ? Oui, on connait leur talent. Il fallait jouer du courage et avec de l’agressivité. Toute l’équipe a bien suivi les consignes du coach et cela a payé. Si ce nul va nous relancer ? On a marqué un coup, et on s’est montré qu’on peut être solides et répondre présent physiquement. Et aussi jouer de l’avant et se créer des occasions".



Gianluigi Donnarumma (gardien du PSG sur Canal+) : « On est contents d’être champion d‘automne, mais c'est vrai qu’on peut faire mieux. On travaille pour revenir plus forts, plus solides et gagner tous les matches. Mais on est contents quand même. Moi, je donne toujours le maximum et j’essaye d’aider l’équipe du mieux possible ».