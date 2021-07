PSG : Donnarumma a hâte de découvrir la Ligue des Champions

À 22 ans, Gianluigi Donnarumma a disputé 215 matchs de Serie A sous les couleurs de l'AC Milan, et compte 34 sélections avec l'Italie, nation avec laquelle il vient de remporter le Championnat d'Europe, mais il n'a pas encore goûté à la sensation de disputer la prestigieuse Ligue des Champions. Il aurait pu le faire sous les couleurs du club lombard, deuxième du dernier exercice de Serie A, mais il le fera sous celles du PSG, qu'il a rejoint mercredi soir en signant un contrat de cinq ans. Dans la foulée de ce transfert, il a confié certaines de ses impressions au micro de PSG TV, évoquant notamment la reine des compétitions de clubs.

"J'ai essayé de la jouer pendant des années"

"J'ouvre un nouveau chapitre de ma vie, j'ai beaucoup grandi à Milan, et maintenant je me sens prêt pour cette nouvelle aventure ici. Paris est l'un des meilleurs clubs au monde, donc je suis fier d'être ici, et j'espère pouvoir y accomplir de grandes choses. J'ai beaucoup regardé les matchs de Paris à la télévision parce que ça a toujours été une équipe incroyable. C'est normal de rêver d'évoluer un jour avec tous les champions qui sont ici", a-t-il estimé. Puis de confirmer son désir très profond de jouer, enfin, la C1 : "La Ligue des Champions est une compétition très importante et qu'il me tient à cœur de disputer. J'ai essayé de la jouer pendant des années. Je n'ai pas réussi, et je suis impatient de la découvrir avec Paris."





Celui qui retrouvera son coéquipier Marco Verratti sous les couleurs du PSG a également reconnu avoir eu des discussions avec son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. "J'ai pu échanger avec le coach avant de venir ici, nous avons parlé un peu, il était content que je vienne. C'est un grand entraîneur et un grand homme, donc je suis aussi très heureux d'être ici avec lui. Nous voulons faire de belles choses ensemble. La meilleure formation, c'est aussi ça. Je vais m'entraîner avec les meilleurs au monde, donc je vais forcément progresser. Je suis prêt à m'entraîner et à jouer au contact de ces grands champions", s'est exprimé Donnarumma.