Kylian Mbappé n’est pas content de la manière dont il est traité par les médias, ou une partie de l’opinion publique en France. Agacé, il a même brandi la menace d’un départ si la situation n’évoluait pas. Une réaction qui a fait beaucoup jaser et qui lui a même valu de nouvelles remontrances extérieures.

Djibril Cissé, l’ancien international français, a eu vent des états d’âme de l’attaquant parisien. Et pour lui, ce dernier perd de l’énergie à accorder de l’importance à ce genre de choses.

Il l’a invité à s’inspirer d’une ancienne gloire tricolore : « Si j’ai un conseil à lui donner c’est qu’il ne doit pas se concentrer sur ce que les gens disent, a-t-il confié à L’Equipe TV. Les gens, ils disaient la même chose sur Thierry Henry (quand il boudait en célébrant) et ça ne l’a pas arrêté de ne pas sourire quand il marquait. Il répondait aux journalistes par des buts. Après, c’est une question de mental. Chacun est différent. Il ne faut pas qu’il s’arrête à ça. »

« Mbappé aura toujours de grands problèmes »



Cissé a enchéri en prévenant la star tricolore qu’en tant que footballeur de très haut niveau, il est et sera forcément confronté à de grosses contrariétés tout au long de son parcours : « C’est un champion, c’est un grand joueur et il est dans le rang des plus grands joueurs. Et quand t’es un grand joueur, t’auras de grands problèmes. »



L’ex-auxerrois a aussi réagi concernant les propos tenus par Mbappé sur RMC où il évoquait son égo : « Le fait qu’il pense qu’il n’est pas encore aussi bon que Messi et Ronaldo tout en disant qu’il se convainc qu’il l’est ça me dérange car sa phrase n’a pas de sens. Il vaut mieux ne pas le dire dans ce cas. Car il a droit de penser qu’il est le meilleur, si ça le fait avancer. Et c’est tant mieux pour lui ».