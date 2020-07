PSG : DJ Snake dévoile le nouveau maillot

Le retour de la bande rouge

Comme l’année dernière, le PSG a souhaité innover en dévoilant le maillot domicile qu’aborderont les joueurs la saison prochaine. En effet, le maillot vient d’être dévoilé sur les réseaux sociaux du célèbre DJ français, fan du PSG, DJ Snake. Et comme évoqué depuis quelques semaines, le maillot domicile de la saison 2020-2021 rendra hommage au célèbre design du maillot Hechter.Afin de fêter au mieux le 50ème anniversaire de la création du club, le PSG et Nike ont donc décidé de mettre le paquet en reprenant un modèle historique de la tunique PSG, époque Daniel Hechter, président du club entre 1974 et 1978. Si la dominance du bleu nuit est à souligner, les supporters parisiens risquent d’apprécier la large bande rouge verticale entourée de fines bandes blanches positionnées au milieu du maillot. Si pour le moment, seul le maillot domicile vient d’être officiellement révélé, le PSG ne devrait pas tarder à dévoiler les trois autres tuniques que porteront Neymar et ses coéquipiers la saison prochaine.