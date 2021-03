C'était il y a quatre ans, presque jour pour jour. Le 8 mars 2017, après avoir été battu (0-4) au Parc des Princes en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Barcelone retournait le Paris Saint-Germain pour s'imposer 6-1 au Camp Nou et arracher une qualification aujourd'hui encore très commentée. Un souvenir qui commence à sérieusement agacer Adbou Diallo.



Comme la majorité des joueurs actuels du PSG, le jeune défenseur n'était pas présent ce jour de 2017. Et il a dit son agacement de devoir constamment aborder le sujet face aux journalistes, comme l'a rapporté RMC. "Vous nous soûlez avec la remontada, a-t-il ainsi lâché ce samedi en zone mixte, au terme de la victoire parisienne face à Brest en Coupe de France. C'était avant. Il y a de nouveaux joueurs et c'est totalement autre chose. Il n'y a pas de stress par rapport à ça."

Finir le travail au Parc

Pas de stress, si ce n'est celui de devoir toujours en revenir à cette déroute parisienne. Cette année, le Paris Saint-Germain l'a emporté au Camp Nou (4-1), et doit terminer le travail à domicile. Le niveau du Barça n'est pas non plus le même qu'en 2017. Mais Paris sait très bien qu'il devra être fort sur le terrain et dans sa tête pour ne pas revivre, par exemple, la déconvenue vécue en 2019 face à Manchester United. Pour ne plus entendre parler de "remontada", Abdou Diallo et ses partenaires n'auront d'autre choix que d'éliminer le FC Barcelone ce mercredi.