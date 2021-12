PSG : Di Maria veut prolonger… puis finir à Rosario

Angel Di Maria ne lésine pas sur la communication ces derniers temps. La semaine dernière, l’ailier argentin indiquait sur le site officiel du PSG et dans un entretien accordé à RMC Sport son désir de prolonger son aventure pour une saison de plus, en activant une option dans son contrat. Vendredi, l’ancien joueur du Real Madrid en a rajouté une couche, alors que son contrat arrive à son terme à la fin de la saison. "Il me reste six mois et il faudra refaire un contrat pour une année de plus (en option ndlr), a-t-il confié à TNT Sport. Je suis très heureux, ma famille aussi, les enfants sont très contents à l'école... J'aimerais partir par la grande porte et si je m'en vais, ce serait pour aller rejoindre le football argentin mais j'aimerais terminer en sortant par la grande porte. »



« Un objectif que j’ai en tête »

Si le joueur également passé par Benfica et Manchester United n’a pas encore la tête ailleurs, son plan de (fin) de carrière semble assez clair : terminer dans le club de ses débuts. « Mon souhait est de terminer ma carrière à Rosario Central mais pas en pré-retraite, je veux être en forme et pouvoir donner le meilleur de moi-même, appuie-t-il. Dans le football, on ne sait jamais. Je l’ai tellement dit déjà et il y a des situations qui m’ont poussé à rester ici, mais c’est un objectif que j’ai en tête », a-t-il poursuivi. Il avait quitté Rosario en 2007 pour rejoindre le Portugal. Et à 33 ans, le retour semble (presque) imminent.