Angel Di Maria et Lionel Messi sont des amis proches en dehors du terrain et ont formé une belle connexion sur le pré avec l'équipe nationale argentine. Pourtant, l'ailier du Paris Saint-Germain a admis qu'il a failli rejoindre Messi à Barcelone plus tôt dans sa carrière. Di Maria était lié à un transfert au Camp Nou lorsque son contrat à Paris devait expirer, mais il a renouvelé son contrat au Parc des Princes. "J'étais très proche d'aller à Barcelone", a déclaré Di Maria à TNT Sports.

Di Maria admiratif de Messi

"Si j'y allais, c'était uniquement pour jouer avec lui. Quand il est parti, j'étais heureux, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, jouer avec lui est un rêve que j'avais, c'est quelque chose d'unique. Le gamin est fou, il est fou. Sept Ballon d'Or, c'est fou." Lors de la remise du Ballon d'Or 2021, Messi a souligné que l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski aurait dû remporter le prix 2020, qui a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19. "Je pense qu'avec ce qu'il [Messi] a dit, ce que j'ai vu et entendu", a poursuivi Di Maria. "Cela montre qu'il est un homme à tous les égards, disant cela comme il l'a fait devant tout le monde, y compris devant les personnes qui organisent le Ballon d'Or. Et il le fait comme si ce n'était rien, comme s'il parlait à n'importe quelle personne normale. Je pense que ce qu'il a fait est phénoménal."