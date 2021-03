PSG : Di Maria et Verratti sont disponibles pour affronter Brest

Un mois après, Di Maria est de retour



Samedi, le PSG se déplacera sur la pelouse de Brest en 16èmes de finale de la Coupe de France (21h10) et le club francilien le fera encore avec un effectif incomplet. Ce vendredi, un point médical a été diffusé sur le site officiel, évoquant quatre forfaits mais deux retours importants. Juan Bernat, encore plongé dans une période de convalescence après son opération au genou, est absent, comme Moise Kean, qui a été testé positif à la Covid-19, mercredi avant le succès à Bordeaux en Ligue 1 (0-1).Neymar, lui, ne sera pas là pour le déplacement en Bretagne, et va continuer à parfaire sa forme physique. "entraînement partiel avec le groupe et continue son travail de reprise", explique le club au sujet du numéro 10. Alessandro Florenzi reprendra avec le groupe "en fin de semaine". Du côté des bonnes nouvelles pour Mauricio Pochettino, Angel Di Maria et Marco Verratti sont disponibles pour la rencontre. Le premier était blessé - lésion du droit fémoral de la cuisse droite - depuis le Classique contre l'OM, le 7 février dernier (0-2). Le milieu de terrain italien, lui, a manqué les deux derniers matchs, face à Dijon (0-4) et Bordeaux (0-1). Suspendu contre les Girondins, Kylian Mbappé est aussi à disposition.Au sujet du match face à Brest, qui sera aussi le dernier avant de retrouver le Barça, mercredi au Parc des Princes en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, le technicien argentin a tenu à valoriser son importance :. C’est spécial car c’est un format particulier, à élimination directe. Tout le monde l’apprécie", a commenté Pochettino en conférence de presse.