Trois spécialistes brésiliens en lecture labiale, invités par l'émission "Esporte Espetacular", diffusée ce dimanche à la télévision brésilienne, sur le réseau Globo, affirment avoir trouvé une insulte raciste dans les propos lancés par Alvaro Gonzalez à Neymar lors du dernier Classique PSG-OM, remporté par Marseille au Parc des Princes (0-1). "Il prononce le mot 'mono', au moment où il tourne la tête. Nous n'avons pas pu comprendre ce qu'il dit avant de le prononcer. Mais nous avons un consensus sur l’utilisation du terme "mono"", affirme Felipe Oliver, en compagnie de Luis Felipe Ramos et Mikel Vidal, des experts brésiliens de lecture labiale. "Mono" signifie singe en espagnol.

Trois experts unanimes sur le terme "singe"

Pour rappel, la Ligue de football professionnel dispose des images des diffuseurs français et la commission de discipline, réunie mercredi, a décidé de placer le dossier en instruction afin de conduire des investigations plus poussées dans ce dossier très sensible.