PSG : Décision samedi pour Ramos

"On prendra une décision demain, aujourd'hui on n'a pas décidé", a dit le technicien argentin a sujet du défenseur central espagnol. "Il s'entraîne bien, il a fait trois entraînements avec le groupe cette semaine, nous sommes contents de son évolution", a ajouté Pochettino. Blessé à un genou, puis touché au mollet, l'ex-capitaine du Real Madrid n'a pas encore joué une seule minute depuis son arrivée à Paris cette été.

Pour Neymar, touché à l'adducteur de la cuisse gauche avec le Brésil, "Poche" n'a "pas de certitude à 100%, mais il devrait être dans le groupe".

Marco Verratti, blessé à une hanche contre Marseille (0-0) le 24 octobre, et Presnel Kimpembe, touché aux ischio-jambiers gauches et forfait avec l'équipe de France, pourraient également figurer dans le groupe: ils n'apparaissent plus dans le bulletin médical du PSG.

En revanche, Julian Draxler et Gianluigi Donnarumma sont forfaits pour le match face à Nantes. L'ailier allemand ne retrouvera pas les terrains avant quatre ou cinq semaines, a précisé le club dans un communiqué. Le gardien italien est quant à lui touché par une gastro-entérite.