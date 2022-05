Dimanche soir, Kylian Mbappé devrait certainement recevoir un nouveau titre de meilleur joueur de Ligue 1. Meilleur buteur et meilleur passeur du championnat de France, le champion du monde a illuminé cette saison 2021-22 de son talent et de sa régularité. Pour Olivier Dall'Oglio, le Francilien est bien l'étendard de la Ligue 1.

Dall'Oglio admiratif de Mbappé

« Il faut prendre exemple sur un joueur comme ça, s'est enthousiasmé l'entraîneur de Montpellier, avant le match entre le MHSC et le PSG. C’est un exemple. Il n’arrête pas, il sait ce qu’il veut, c’est un compétiteur, il aime la gagne. Il n’y a pas de relâchement chez lui. Je pense qu’il tire le PSG, pas à lui tout seul mais il amène beaucoup d’énergie. Comment le contrer ? Je pense que tous les entraîneurs du monde se posent la question. On sait que ça va être un danger permanent. On est prévenu. Et quand tu es prévenu, peut-être que tu es plus attentif. Il n’y a pas de plan spécial Mbappé".