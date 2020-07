Pour son retour à la compétition, l’équipe du PSG affrontera l’AS Saint-Etienne, ce vendredi soir, en finale de Coupe de France. En conférence de presse, le coach parisien Thomas Tuchel a affirmé qu’il ne disposera pas de deux de ses joueurs pour ce grand rendez-vous. L’arrière gauche espagnol, Juan Bernat, souffre d'une fatigue musculaire au mollet. Trop juste, il ne sera pas convoqué pour cette rencontre. Abdou Diallo ne sera pas présent, lui aussi, à cause de sa blessure au dos.

« On a préparé du mieux possible cette finale »

Convaincu qu’il faudra bien amorcer ce retour à la compétition afin de rafler un maximum de titres lors des prochains mois, Thomas Tuchel a affirmé que son équipe a fait une bonne préparation. « Ce sera notre premier match officiel depuis mars. J'ai l'impression qu'on a préparé du mieux possible cette finale. Il y a une bonne atmosphère dans cette équipe. Mes joueurs sont très concentrés sur cette finale demain. Nous sommes tous ensemble pour atteindre nos objectifs », a précisé le technicien allemand.