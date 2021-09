PSG : Bernat de retour contre Montpellier ?

A l’occasion de la 8e levée de Ligue 1, Paris accueille Montpellier samedi. Pour ce match, les vice-champions de France vont encore être privés de plusieurs éléments importants, dont Lionel Messi. L’Argentin n’est pas encore parfaitement remis de sa blessure au genou. Mais, d’un autre côté, il se peut aussi qu’ils enregistrent un come-back. Celui de Juan Bernat. Selon L’Equipe, il y a une chance pour que Juan Bernat soit aligné contre les Héraultais.

L’infirmerie du PSG se vide

Le défenseur espagnol n’a plus rejoué depuis un an et la rupture des ligaments du genou qu’il avait subie (16 septembre). Après son opération, il a connu une longue rééducation et son retour à la compétition a été constamment différé. Cette fois-ci semble être la bonne pour l’ex-sociétaire du Bayern. Il ne ressent plus aucune douleur et se tient prêt à tenir sa place. Ça sera à Mauricio Pochettino de décider s’il veut faire appel à ses sercices ou pas.

Face aux Pailladins, le PSG pourrait également récupérer Marco Verratti. A l’arrêt depuis son retour de sélection, « Le Petit Hibou » va mieux et il y a une chance pour qu’il participe au match du week-end. Concernant Sergio Ramos, il n’est toujours pas prêt à rejouer. Cela dit, son retour pourrait se faire dans une dizaine de jours contre Rennes. L’arrière andalou et le staff francilienne travaillent dans cette optique.