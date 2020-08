PSG - Anelka : "Mbappé profite de mon vécu"

Nicolas Anelka est un personnage complexe dans l'univers du football français. Alors qu'un documentaire à son sujet sera diffusé sur Netflilx mercredi, il s'est confié dans un entretien accordé au Parisien. S'il a évoqué son rapport avec Raymond Domenech lors de l'aventure commune des deux hommes en équipe de France, il a aussi parlé du cas de Kylian Mbappé. De toute évidence, Anelka a reconnu certaines similitudes entre eux, même si, selon lui, le joueur du PSG n'a pas de conseils à recevoir de sa part.

"Je suis passé avant lui pour enlever les obstacles", juge Anelka "Non, lui il est aussi fort techniquement que mentalement. Mais je suis passé avant lui pour enlever les obstacles. Je suis un des premiers à être parti à l'étranger ou à avoir signé un gros transfert (en 1999, Anelka a signé pour le Real Madrid contre un montant de 35 millions d'euros). J'ai aussi été le premier à travailler en famille, avec mes frères, à une époque où c'était mal vu dans le milieu. Aujourd'hui, c'est presque naturel", a jugé Anelka.





Avant de continuer sur son statut à l'époque : "J'étais un pionnier et le pionnier, il prend des coups. Mais j'ai ouvert la voie. Un Mbappé, avec toute sa force, profite aussi de mon vécu d'il y a 20 ans. Et il a bien raison", a expliqué l'ancien attaquant des Bleus.