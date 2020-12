PSG : Absence d'Icardi contre l'OL

Le PSG va devoir encore composer sans son avant-centre argentin Mauro Icardi, dimanche soir lors de la réception de l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes. L’international albiceleste ne s’est pas encore remis de son souci aux adducteurs. Celui qu’il a contracté juste après avoir récupéré de sa blessure au ligament du genou. En conférence de presse ce samedi, Thomas Tuchel a confirmé le forfait, tout en indiquant qu’il y a très peu de chances pour que l’ex-intériste rejoue en 2021. « Franchement, je ne pense pas que Mauro Icardi puisse jour les quatre prochains matches », a-t-il déclaré.

Tuchel ne veut pas trop penser aux blessés

Sur les 13 derniers matches de l’équipe francilienne, Icardi n’est apparu que cinq petites minutes. C’était lors de son entrée en jeu contre Bordeaux, le 28 novembre dernier. Plus globalement, il a déjà manqué 14 rencontres de son équipe cette saison. Tuchel n’ignore pas ces chiffres, mais il n’a pas vraiment le temps de s’en inquiéter. « Préoccupé ? Oui et non, a rétorqué le technicien allemand. Oui, parce que je suis toujours inquiet si un joueur est absent plusieurs semaines. Et non, parce qu'on ne peut pas trop penser aux joueurs blessés non plus. On doit trouver des solutions et pousser pour les gars qui sont là. Mauro travaille dur et j'espère qu'il va revenir sur le terrain très, très vite ».