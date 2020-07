PSG : 3 matchs amicaux programmés

Après avoir fait leur retour à l'entraînement depuis le 22 juin, les stars du Paris Saint-Germain entrent dans le vif du sujet avec plusieurs oppositions amicales au programme. Le match contre Le Havre au Stade Océane ce dimanche 12 juillet (19 heures) approche à grands pas. Deux autres oppositions auront lieu "le vendredi 17 juillet, à 19 heures, contre l’équipe belge de Waasland-Beveren, au Parc des Princes, et enfin face aux Écossais du Celtic Glasgow, le mardi 21 juillet, à 19 heures, à nouveau au Parc des Princes".

Un 4e match amical à l'étude

Le Paris Saint-Germain précise sur son site officiel qu'un "quatrième match de préparation est également à l’étude pour le mercredi 5 août contre un adversaire et dans un stade encore à déterminer". Tous ces rendez-vous permettront à Thomas Tuchel et ses hommes de parfaire leur condition physique tout en peaufinant leurs automatismes sur le plan technique. Avec un mois d'août alléchant en ligne de mire : 2 finales de coupe et le Final 8 de la prestigieuse Ligue des champions.