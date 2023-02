Pour Bruno Genesio, la défaite de Rennes contre Lille est logique

Battu par une équipe de Lille qui a réalisé un superbe match de football (1-3), Rennes pourra certes repenser à sa bonne première mi-temps, où il aurait pu inscrire un but en plus, mais également ne pas émettre de regrets plus que de mesure, au vu de la fin de match de feu du LOSC. Après la rencontre, le coach de SRFC, Bruno Genesio, est ainsi revenu sur le contenu de la partie, reconnaissant que la victoire des Lillois était logique.

Bruno Genesio évoque aussi les blessés de Rennes

« Lille a montré beaucoup de belles choses et a ajouté de l'efficacité à sa maîtrise globale. Ils méritent leur victoire. On a pourtant fait une bonne entame et une belle première mi-temps. Mais pour gagner on aurait dû être mieux techniquement et athlétiquement. Lille a été bien meilleur que nous dans ces domaines. C'est une évidence. Il n'y a rien à dire. C'est un coup d'arrêt. Mais je ne suis pas inquiet. C'est la conséquence de ce qui se passe dans notre effectif avec les blessures, les arrivées et les joueurs en phase de reprise. On avait l'opportunité de mettre Lille assez loin en cas de succès. Ils gagnent et ils se replacent bien derrière nous. Maintenant, on doit se projeter sur le prochain match. Il n'y a plus rien à faire sur celui-ci. On n'avait pas les moyens de faire mieux. Le deuxième but lillois aurait même pu arriver bien avant. »