Pochettino : "Si on gagne les dix matchs, on sera champion"

"Si on gagne les dix matchs, on sera champion"

Face à Bordeaux, mercredi soir pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1, le PSG est parvenu à s'imposer après une réalisation signée Pablo Sarabia (0-1) . De fait, le club francilien garde le contact avec Lille, leader du classement avec deux points de plus, et Lyon, troisième. Mauricio Pochettino s'est avoué très content de la performance de son équipe, en conférence de presse d'après-match.Sondé au sujet de possibles consignes spécifiques données à Julian Draxler, titulaire sur le front de l'attaque avec Mauro Icardi et Pablo Sarabia, le natif de Murphy a mis en exergue l'idée fixe présente dans son esprit : "On ne travaille pas spécialement pour ceux qui sont titulaires.Si Monaco s'est incliné sur la pelouse de Strasbourg (0-1), Lille, face à l'OM (2-0), et Lyon, contre Rennes (1-0), ont su empocher des succès. De quoi soulager Pochettino d'avoir gagné à Bordeaux ?(contre Lyon puis Lille, ndlr)Je sais qu'il faut avoir de la patience pour gagner. Aujourd'hui (mercredi) on jouait les Girondins et on sait que face à une équipe en difficulté ce n'est jamais facile", a expliqué Pochettino.Il a terminé par adresser un éloge global à propos de son effectif :. Il y a eu aussi d'autres matchs contre Lorient, contre Monaco, où on a perdu avec d'autres joueurs et aujourd'hui je me sens très fier de ce collectif."